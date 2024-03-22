Женщину, убившую троих детей, отправили на принудительное лечение

В Свердловском областном суде огласили решение по уголовному делу бывшей чиновницы Анастасии Петровой, которая убила троих своих детей. Женщину отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ее признали невменяемой.

Перед заседанием с журналистами пообщался ее отец, который в трагедии винит мужа дочери: «Он совсем с катушек слетел». По словам мужчины, его дочь всегда была психически здорова, но потом муж начал подмешивать ей в еду наркотики, избивал и ее, и детей. Дело шло к разводу, но Петров не хотел ни делить имущество, ни оставлять Анастасии детей.

Сейчас Анастасия находится в психиатрической больнице. Отец не видел ее уже год. Муж, который проходил по делу свидетелем, на суд не пришел.

Как уже писал «Новый День», страшное убийство было совершено 26 декабря 2022 года. 37-летняя Анастасия Петрова убила троих своих детей – мальчиков 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Женщине было предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Во время расследования, в том числе, была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В заключении говорится, что «женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением».

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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