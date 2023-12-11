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Понедельник, 11 декабря 2023, 09:32 мск

Новости Екатеринбург

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Начался суд над женщиной, убившей своих детей

Сегодня в Свердловском областном суде начался процесс по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей. Скорее всего, ее направят на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Как уже писал «Новый День», страшное убийство было совершено 26 декабря 2022 года. 37-летняя Анастасия Петрова убила троих своих детей – мальчиков 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Женщине было предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Во время расследования, в том числе, была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В заключении говорится, что «женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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