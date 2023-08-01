«Команда правительства сработала неплохо», – Куйвашев отчитался перед депутатами

Депутаты заксо приняли ежегодный отчет губернатора Евгения Куйвашева. По его собственной оценке, команда областного правительства и глав муниципалитетов в 2022 году сработала «неплохо».

В отчете губернатора говорится, что региональная промышленность в прошлом году показала реальный рост. Объем отгруженной продукции составил 3 трлн 267 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2021 году. Объем инвестиций в основной капитал превысил 540 млрд рублей, что на 11,5% выше уровня 2021 года. Говоря о достижениях в области импортозамещения, губернатор привел такие примеры: создана новая «Ласточка», которая сделана полностью из отечественных комплектующих. Уральский завод гражданской авиации вывел на стадию летных испытаний многоцелевой самолет «Байкал». «Медсинтез» запустил цех по производству первого российского препарата для лечения бесплодия «Примапур». Всего в 2022 году запущено 19 новых производств.

Финансирование здравоохранения в 2022 году составило 3,6 млрд рублей. На эти средства, в частности, были созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 2 отделения общей врачебной практики, завершен ремонт 56 объектов здравоохранения. Губернатор отметил, что продолжается работа по подготовке медицинских кадров. «Сейчас в Уральском государственном медицинском университете учатся 2600 студентов-целевиков (в 2022 году – более 2300 человек). Количество студентов, поступающих по целевым направлениям, мы будем увеличивать», – сказал Евгений Куйвашев.

Продолжается строительство новых школ. В 2022 году в регионе было введено в эксплуатацию 7 новых школ на 5400 мест, отремонтировано и оснащено 27 школьных зданий. За 5 лет планируется привести в нормативное состояние 170 уральских школ.

Среди проблем, стоящих перед регионом, одна из самых острых – кадровая. Евгений Куйвашев рассказал, как планируется ее решать: «Со следующего года мы делаем реформу среднего специального образования. Первые 15 колледжей переведут из министерства образования в ведомство профильных министерств, где знают реальное положение дел в каждом отрасли. В союзе с промышленниками министерства будут формировать целевой заказ, с помощью предприятий будут обновлять лаборатории и мастерские. За три года мы должны перераспределить существующую сеть средних специальных образовательных учреждений по министерствам», – сказал губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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