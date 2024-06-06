В уральские вузы примут 3 тысячи целевиков

Екатеринбург – В этом году в Свердловской области высшие учебные заведения примут на целевое обучение около 3 тысяч абитуриентов. О том, что целевой набор является проверенным инструментом для решения проблемы кадрового дефицита, неоднократно заявлял губернатор Евгений Куйвашев. Количество «целевиков» в регионе ежегодно растет.

Как сообщили в ДИПе, на этой неделе вопросы организации целевого обучения обсудили на совещании под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

«Целевое обучение – один из инструментов решения кадрового вопроса. Отмечу, что в 2024 году федеральное правительство на целевое обучение заявило на 6% больше мест, чем в прошлом году. Целевыми остаются большинство бюджетных мест по медицинским специальностям. В этом году мы ожидаем свыше 16 тысяч выпускников 11 классов. И наша задача, чтобы они получили востребованную профессию и трудоустроились по ней», – заявил Алексей Шмыков.

В этом году в организации целевого обучения появились новшества, которые открыли дополнительные возможности в организации целевого обучения и для работодателей, и для образовательных организаций, и для абитуриентов. Тематическую памятку для свердловчан подготовили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Самое главное нововведение – то, что теперь весь процесс заключения договора о целевом обучении реализуется через портал «Работа в России». Ранее абитуриенты самостоятельно искали организацию, которая выступила бы в роли заказчика и впоследствии стала бы их работодателем. Для этого нужно было связываться с такими предприятиями напрямую, заключить с ними договор, а затем искать вузы, которые принимают студентов по целевой квоте. В этом году все заказчики целевого обучения до 10 июня должны разместить свои заявки на единой цифровой платформе.

После 20 июня абитуриент подает заявку на целевое обучение по выбранной специальности, откликаясь на предложение работодателя, и тут же подает заявление на обучение в образовательную организацию. После этого он получает информацию о своем зачислении, одновременно образовательная организация информирует работодателя о зачислении кандидата. Работодатель отслеживает число поступивших, и, если их больше, чем вакансий, проводит отбор кандидатов на целевое обучение. После этого работодатель и абитуриент подписывают договор о целевом обучении. Такая схема действует и для средне-специальных, и для высших учебных заведений.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с помощью целевого набора решается вопрос с подготовкой на Урале медицинских кадров. «Сейчас в Уральском государственном медицинском университете учатся 2600 студентов-целевиков (в 2022 году – более 2300 человек). Количество студентов, поступающих по целевым направлениям, мы будем увеличивать», – рассказал Евгений Куйвашев в августе 2023 года.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube