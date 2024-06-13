В уральских вузах стало доступнее бюджетное и целевое обучение

Ровно через неделю, 20 июня, во всех вузах страны стартует прием документов от абитуриентов. В уральских университетах в этом году увеличилось количество бюджетных мест, кроме того, стало доступнее обучение по целевому контракту.

Как рассказала на пресс-конференции замначальника отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования областного минобра Лилия Киргинцева, в общей сложности в государственных вузах на территории Свердловской области будет доступно 19 225 бюджетных мест, что на 1500 больше, чем год назад, это значит, что у абитуриентов будет больше шансов поступить на бесплатное обучение.

Изменился порядок приема студентов на целевое обучение. Теперь организация этого процесса организована на портале «Работа в России», на прошлой неделе заказчики закончили размещать заявки. «По нашей сфере деятельности, то есть образованию, работодатели разместили порядка 700 заявок на целевое обучение в педагогических вузах. Для абитуриентов это – отдельная квота при поступлении, дополнительные социальные гарантии. Возможность приходить на практику в будущее место работы, знакомиться с коллективом, гарантированное трудоустройство», – отметила чиновница.

В УрФУ в этом году будет 9497 бюджетных мест, это «очень большая цифра», сообщила заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко. Еще 7000 человек смогут поступить на платное обучение. Для целевиков предусмотрено 1411 мест. Впрочем, договор о целевом обучении работодатель может заключить и с тем студентом, который уже учится.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году в Свердловской области высшие учебные заведения примут на целевое обучение около 3 тысяч абитуриентов. Самое главное нововведение – то, что теперь весь процесс заключения договора о целевом обучении реализуется через портал «Работа в России». Ранее абитуриенты самостоятельно искали организацию, которая выступила бы в роли заказчика и впоследствии стала бы их работодателем. Для этого нужно было связываться с такими предприятиями напрямую, заключить с ними договор, а затем искать вузы, которые принимают студентов по целевой квоте. В этом году все заказчики целевого обучения до 10 июня разместили свои заявки на единой цифровой платформе.

После 20 июня абитуриент подает заявку на целевое обучение по выбранной специальности, откликаясь на предложение работодателя, и тут же подает заявление на обучение в образовательную организацию. После этого он получает информацию о своем зачислении, одновременно образовательная организация информирует работодателя о зачислении кандидата.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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