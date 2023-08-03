Улицу Щербакова затопило. ГИБДД временно перекрыла дорогу (ФОТО)

На улице Щербакова в результате прорыва водопровода затопило проезжую часть. Выезд с Уктуса и Химмаша затруднен.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что авария произошла около 5 часов утра по адресу: ул. Щербакова, 2а. Из-за затопления дороги временно закрыто движение троллейбусов в сторону остановок «Химмаш» и «Табачная фабрика». Автобусы № 36 и 97 направлены в объезд через Кольцовский тракт. Автобус 012 направлен через Вторчермет.

К ликвидации аварии подключены аварийные службы ВОИС, производится откачка воды. После устранения последствий аварии движение общественного транспорта будет восстановлено согласно маршрутам.

В ГИБДД добавили, что автоинспекторы временно ограничили движение под мостом в оба направления. Всех автомобилистов отправляют в объезд.

На выезде из района скопились пробки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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