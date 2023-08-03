Движение по улице Щербакова восстановлено

С улицы Щербакова в Екатеринбурге, где рано утром случился потоп из-за коммунальной аварии, откачали воду. УГИБДД Свердловской области сообщает, что движение восстановлено.

Одновременно прокуратура начала проверку по факту прорыва водопровода. «В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения. Кроме того, прокуратурой района будет изучено состояние ливневой канализации, расположенной на указанном участке, а также будут опрошены должностные лица организации, ответственной за состояние ливневой инфраструктуры», – сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла около 5 часов утра по адресу: ул. Щербакова, 2а. Из-за затопления дороги было временно закрыто движение троллейбусов в сторону остановок «Химмаш» и «Табачная фабрика», автобусы № 36 и 97 направлены в объезд через Кольцовский тракт, автобус 012 – через Вторчермет.

К ликвидации аварии были подключены аварийные службы ВОИС, производится откачка воды. После устранения последствий аварии движение общественного транспорта будет восстановлено согласно маршрутам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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