Полиция ищет семью 5-летней девочки, гулявшей в одиночестве по Эльмашу (ФОТО)

Полиция ищет родителей пятилетней девочки, которую нашли вчера вечером на Эльмаше.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, вечером 2 августа бдительные граждане увидели во дворе по улице Баумана, 51, девочку 5-6 лет, которая долго гуляла там одна, и вызвали полицию. Девочка сказала, что ее зовут Соня, но не смогла ответить, где живет.

Сотрудники полиции установили, что в тот день Соня с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил её одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют. Сейчас инспекторы ПДН опрашивают жителей микрорайона, где нашли малышку. По городу распространены ориентировки.

Приметы: на вид 5-6 лет, рост 128 см, волосы светло-русые, длинные, глаза голубые, в ушах серьги «цветочек». Полиция обращается с просьбой ко всем, кто располагает сведениями о личности найденной девочки и ее родителей, проинформировать дежурную часть территориального ОВД по телефону: 8 (343) 356-42-14.

Фото предоставлено Валерием Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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