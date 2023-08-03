«Выпивал в соседнем дворе с мужиками», – очевидцы рассказали, где последний раз видели отца девочки-потеряшки

В Екатеринбурге продолжаются поиски отца пятилетней Сони, которую накануне вечером нашли на Эльмаше. «Местные видели, как в день пропажи дочери отец выпивал с мужиками в соседнем дворе и куда-то с ними ушел. Телефон выключил, велик оставил», – сообщает телеграм Url Mash.

Напомним, девочка, обнаруженная накануне, рассказала, что каталась с папой на велосипеде и что потом он куда-то ушел. Она не смогла объяснить, где живет, и ее на время поместили в специальное детское учреждение. Сегодня днем полицейские разыскали ее мать, оказалось, семья (девочка, ее родители и бабушка) живет в Академическом.

Мать Софии опросили, решается вопрос о возбуждении административного дела по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание своих детей», либо уголовного дела – по ст.125 УК РФ «Оставление ребенка в опасности», рассказывал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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