Найденная на Эльмаше девочка оказалась жительницей Академического. Ее отца все еще ищут

Сотрудники полиции установили, где живет 5-летняя Соня, которую накануне нашли во дворе на Эльмаше.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, ребенок живет в Академическом с папой, мамой и бабушкой. От дома семьи до места, где нашли Соню, почти 20 км. «Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка её опознала. Мама ребенка в дежурной части ОП 8, по месту своего жительства, письменно пояснила, узнав о найденной дочери, что претензий ни к кому не имеет и попросила прекратить разбирательство. Представители МВД сейчас женщину опрашивают, по итогам работы органы внутренних дел примут обоснованное решение о мерах реагирования. Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее воспитание своих детей, либо по ст.125 УК РФ – оставление ребенка в опасности», – рассказал полковник Горелых.

Где находится отец девочки, пока неизвестно. Сыщики его продолжают разыскивать, телефон доступен, но на звонки никто не отвечает. Найден только велосипед, на котором он накануне катался с девочкой.

Напомним, 5-летняя Соня рассказала в полиции, что накануне она каталась с папой на велосипеде, потом он оставил ее во дворе, обещал вернуться, но не вернулся. Вечером на гуляющего без присмотра ребенка обратили внимание местные жители и вызвали полицию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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