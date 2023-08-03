Отец гулявшей по Эльмашу малышки найден мертвым. Раньше он сидел за наркоторговлю

В одном из дворов на улице Таганской в Екатеринбурге найдено тело отца 5-летней девочки, которая вчера вечером гуляла одна по Эльмашу. По предварительной версии, он умер от передозировки наркотиков.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, гражданская супруга мужчины уже опознала его по фотографии. На месте ЧП работает полиция.

Ранее отец девочки был судим за наркоторговлю, отбывал наказание в колонии города Касли Челябинской области, вышел на свободу в 2014 году. На месте обнаружения трупа следов волочения и борьбы не было. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из версий, он умер от злоупотребления наркотиками.

Напомним, 5-летняя Соня, обнаруженная накануне во дворе на ул. Баумана, рассказала, что каталась с папой на велосипеде и что потом он куда-то ушел. Позже стало известно, что местные жители видели ее отца, выпивавшего с другими мужчинами в соседнем дворе. Телефон он выключил, велосипед оставил во дворе.

Поскольку девочка не смогла объяснить, где живет, ее еще вчера на время поместили в специальное детское учреждение. Сегодня днем полицейские разыскали ее мать, оказалось, семья (девочка, ее родители и бабушка) живет в Академическом. Однако родственникам Соню пока не отдают. Решается вопрос о возбуждении административного дела по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание своих детей», либо уголовного дела – по ст.125 УК РФ «Оставление ребенка в опасности», рассказывал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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