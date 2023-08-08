После ЧП с погибшим и пострадавшими на заводе Русала возбудили уголовное дело

После несчастного случая на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске, где один человек погиб и двое получили травмы, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). «Следственным комитетом проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать правовую оценку трагедии», – уточнили в СУ СКР.

Напомним, несчастный случай произошел вчера днем. Трое рабочих начали готовить старую 120-метровую трубу к демонтажу, но она неожиданно рухнула. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых 7 августа сообщил, что личности всех трех пострадавших установлены. Дмитрий Романцов 1997 г.р. и Идель Казакулов 1999 г.р. госпитализированы. Под завалами несколько часов оставался их коллега Марк Новиков, 1999 г.р. Его тело извлекли из развалин поздно вечером. Специалисты работали на высоте порядка 55 метров.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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