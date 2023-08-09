В Екатеринбурге закрылась заправка в центре города – теперь очереди на соседних (ФОТО)

В Екатеринбурге закрылась автозаправочная станция «Газпромнефти» на улице Шейнкмана, за КРК «Уралец». Официальная причина – подготовка к реконструкции, которая продлится до середины ноября.

По некоторым данным, причиной закрытия стал многолетний спор между заправкой и владельцами спортивного объекта, которым принадлежит проезд, ведущий к АЗС и одновременно к задней части ледовой арены. По информации агентства, вся реконструкция может заключаться в организации нового проезда к АЗС. «Новый День» отправил запрос в «Газпромнефть», однако пока ответа не поступило.

Отметим, что многие автомобилисты не знали о скором закрытии заправки на реконструкцию – люди продолжают пытаться объехать заборы и подъехать к колонкам. Также выросла нагрузка на соседние АЗС. В частности, на заправке на улице Степана Разина (по иронии судьбы, она тоже находится за ледовой ареной, но строящейся) скапливаются большие очереди из желающих заправить автомобили. Особенно по утрам и вечерам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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