Заправку на Шейнкмана откроют не раньше декабря

Заправочную станцию на улице Шейнкмана откроют в декабре, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе сети «Газпромнефть». Там объяснили, что действительно собираются перестроить заезд на АЗС, он будет организован там, где сейчас располагается стела с расценками на разные виды топлива – то есть на несколько метров левее существующего. Также в компании уточнили, что собираются реконструировать сам комплекс. Открытие запланировано на декабрь этого года.

Напомним, между владельцами заправки и спорткомплекса «Уралец» несколько лет шел спор о проезде, который ведет и на АЗС, и на задний двор ледовой арены. С 3 августа дорогу к Дворцу спорта перекрыли. Аншлаги на заборах гласят, что там должен начаться ремонт.

Ранее «Новый День» писал, что из-за закрытия заправки на Шейнкмана стали скапливаться очереди из автомобилей на других близлежащих АЗС.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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