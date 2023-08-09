Слишком мягкий: прокуратура оспорит приговор бутлегерам, из-за которых погибли 44 человека

В прокуратуре намерены оспорить приговор 7 торговцам паленым алкоголем, по вине которых погибли 44 человека.

«После получения приговора и его изучения государственным обвинителем будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, государственные обвинители в ходе судебных прений просили суд назначить фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

На скамье подсудимых были Татьяна Васильева, Надир Мамедов, Иван Чабан, Заур Джаббаров, Микайыл Назаров, а также Армен Аветисян и Адапат Гурбанов. Первые пятеро были признаны виновными в хранении и сбыте продукции, которая не отвечала требованиям безопасности и стала причиной смерти двух и более человек, это часть 3 статьи 238УК РФ. Оставшиеся двое – Аветисян и Гурбанов – были осуждены за незаконный оборот алкогольной продукции по статье 171.3 УК РФ. В зависимости от вины каждого все подсудимые получили реальные сроки – до 6,5 лет колонии. Только Васильева получила 3 года условно.

Массовая гибель после употребления паленого алкоголя произошла осенью 2021 года. Тогда выяснилось, что источник контрафакта находится на Ботаническом рынке. «С лета 2020 по осень 2021 года указанные лица были задействованы в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, конечными потребителями которой являлись жители Екатеринбурга. В сентябре 2021-го ими была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, превышающей норму», – сообщали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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