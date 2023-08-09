Теркомы проведут голосование в 30 отдаленных поселках в Ирбитском округе

Свердловский избирком согласовал проведение довыборов в заксо в отдаленных поселках Ирбитского округа.

Как сообщила председатель областного избиркома Елена Клименко, речь идет о 30 населенных пунктах, где нет участковых комиссий, а автобусы ходят раз в сутки. В таких деревнях и поселках зарегистрирован 1421 избиратель. Для удобства жителей члены территориальных комиссий проведут для них голосование в первый день выборов, 9 сентября, на специально оборудованных площадках. Клименко подчеркнула, что жители деревень будут голосовать в помещениях, а не в палатках.

В пресс-службе областного избиркома добавили, что эту дополнительную форму голосования нужно отличать от досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, которые в Ирбитском округе также имеются.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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