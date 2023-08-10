Молодой человек вынес из магазина джойстик, спрятав его в штанах (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские разыскивают молодого человека, который похитил джойстик из ТЦ на проспекте Космонавтов, 86.

Похищение джойстика

В УМВД Екатеринбурга сообщили, что молодой человек не спеша прогулялся по торговому залу и взял с витрины понравившийся гаджет стоимостью 5,5 тысячи рублей. Спокойно сняв датчик кражи, он засунул коробку в штаны и, несмотря на неудобства, отправился к выходу.

Полицейские просят граждан опознать похитителя игрового устройства и сообщить его данные по телефону: +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется. Самому подозреваемому советуют добровольно явиться в отдел полиции № 14 (ул. Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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