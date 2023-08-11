Найден мужчина, который вынес из магазина джойстик в штанах

Полиция Екатеринбурга с помощью СМИ и неравнодушных граждан установила личность мужчины, который похитил джойстик из ТЦ на проспекте Космонавтов. Это 35-летний житель Первоуральска.

«По имеющейся информации, мужчина нигде не работает и живет тем, что выносит из торговых точек среднегабаритные товары и продает их. Сколько телефонов, геймпадов и фенов прошло через его брюки, сейчас выясняется. В ходе проведенной с ним работы уже удалось установить его причастность еще к нескольким хищениям товаров на территории различных районов Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, накануне полиция распространила через СМИ видеозапись с камеры наблюдения ТЦ. На ней видно, что молодой человек не спеша прогулялся по торговому залу и взял с витрины понравившийся гаджет стоимостью 5,5 тысячи рублей. Спокойно сняв датчик кражи, он засунул коробку в штаны и отправился к выходу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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