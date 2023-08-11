российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 августа 2023, 09:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Найден мужчина, который вынес из магазина джойстик в штанах

Фото УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга с помощью СМИ и неравнодушных граждан установила личность мужчины, который похитил джойстик из ТЦ на проспекте Космонавтов. Это 35-летний житель Первоуральска.

«По имеющейся информации, мужчина нигде не работает и живет тем, что выносит из торговых точек среднегабаритные товары и продает их. Сколько телефонов, геймпадов и фенов прошло через его брюки, сейчас выясняется. В ходе проведенной с ним работы уже удалось установить его причастность еще к нескольким хищениям товаров на территории различных районов Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, накануне полиция распространила через СМИ видеозапись с камеры наблюдения ТЦ. На ней видно, что молодой человек не спеша прогулялся по торговому залу и взял с витрины понравившийся гаджет стоимостью 5,5 тысячи рублей. Спокойно сняв датчик кражи, он засунул коробку в штаны и отправился к выходу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Молодой человек вынес из магазина джойстик, спрятав его в штанах (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,