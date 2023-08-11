В Екатеринбурге разбили сад на месте парковки (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года разбили сады – сегодня открылся фестиваль озеленения, приуроченный к 300-летию города.
Сад на площади 1905 года
На месте, где 10 месяцев в году стоят припаркованные машины, появились гигантские клумбы с гортензиями и розами, пруд с водопадом и фонтан, зеленые беседки, газоны и песочницы со скамейками-медвежатами для детей.
Сад на площади проработает до окончания празднования 300-летия.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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