В Екатеринбурге разбили сад на месте парковки (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года разбили сады – сегодня открылся фестиваль озеленения, приуроченный к 300-летию города.

Сад на площади 1905 года

На месте, где 10 месяцев в году стоят припаркованные машины, появились гигантские клумбы с гортензиями и розами, пруд с водопадом и фонтан, зеленые беседки, газоны и песочницы со скамейками-медвежатами для детей.

Сад на площади проработает до окончания празднования 300-летия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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