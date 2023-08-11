российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 августа 2023, 11:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге разбили сад на месте парковки (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года разбили сады – сегодня открылся фестиваль озеленения, приуроченный к 300-летию города.

Сад на площади 1905 года

На месте, где 10 месяцев в году стоят припаркованные машины, появились гигантские клумбы с гортензиями и розами, пруд с водопадом и фонтан, зеленые беседки, газоны и песочницы со скамейками-медвежатами для детей.

Сад на площади проработает до окончания празднования 300-летия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Фоторепортаж,