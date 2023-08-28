Деревья и цветы «Атмофеста» распределяют по паркам Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга рассказали, куда будут пересажены деревья и цветы с фестиваля «Атмофест», который проходил на площади 1905 года.

В распоряжение МБУ «Зеленстрой» перешли пять берез повислых, 12 лип мелколистных, три ели, пять ив разных пород, два клена, восемь сосен, лиственница сибирская, черемуха виргинская и яблоня Маковецкого. Также команда фестиваля передала кустарники в виде блоков живой изгороди: боярышник сливолистный/сибирский (51 блок), пузыреплодник калинолистный лютеус (36 блоков) и кизильник блестящий (60 блоков).

Также город получил в дар 290 гортензий и долгоцветущие многолетние садовые цветы и травы – солидастер желтый (60 единиц), шалфей (85 единиц), сеслерия осенняя (85 единиц), флокс метельчатый (85 единиц), кровохлебка лекарственная (85 единиц) и луговик дернистый Голдтау (85 единиц).

В начале сентября все эти растения используют для озеленения Екатеринбурга. Большую часть деревьев, в том числе березы и липы, рабочие пересадят в сквер Бориса Рыжего на улице Титова. Хвойные культуры, клены и ивы украсят сквер на площади Коммунаров и бульвар Медиков на улице Репина. Кустарники планируется высадить в парке XXII Партсъезда, а гортензию – в сквере имени Попова и у ККТ «Космос». Многолетники посадят на набережной Рабочей Молодежи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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