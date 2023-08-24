Деревья с фестиваля «Атмофест» отправят на Вторчермет (ФОТО)

В Екатеринбурге разбирают конструкции фестиваля «Атмофест». Сегодня с площади 1905 года начали вывозить крупные деревья.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, после выставки большая часть растений с фестивальной площадки будет передана на озеленение Екатеринбурга. По решению оргкомитета, в 2023 году их используют для реконструкции сквера на улице Титова.

Напомним, сквер на улице Титова участвовал в голосовании за федеральный грант «Комфортная городская среда».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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