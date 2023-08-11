С той стороны все очень непредсказуемо – обмудсмен рассказала о тонкостях в обмене пленными в СВО

Свердловский обмудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о том, с чем приходится сталкиваться в ходе формирования обменного фонда пленных в ходе СВО. По ее словам, украинская сторона в переговорном процессе ведется себя непредсказуемо, что затрудняет все гуманитарные процессы.

По словам г-жи Мерхляковой, сейчас все ждут очередной список на обмен. Напомним, что в последний раз Свердловская область получила от украинской стороны 4 военнослужащих.

«Ждём очередной список на обмен. С той стороны все очень непредсказуемо. В прошлый раз должны были получить 100 человек. Но вот украинская сторона не взяла пленных из одного из СИЗО – и столько же человек не вернули (нам). Все непросто. Армия больше вытаскивает своих, офицеров, а мы, гуманитарии, тех, кто живет на нашей земле, не зависимо от званий и орденов. Мы пишем о каждом. Мы ищем каждого. И так, чтобы не перегружать работой там, готовимся очень серьезно тут. Вчера составили новый список. Будем ждать», – отметила г-жа Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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