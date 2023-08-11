Ученые РАН: активность Солнца достигла максимума за 20 лет и продолжает расти

Уровень солнечной активности по итогам июня и июля достиг максимальных значений за последние 20 лет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. В предыдущем цикле солнечной активности пик пришелся на 2012-2014 годы, но то, что происходит на Солнце сейчас, уже больше тех показателей. «Это противоречит прогнозу, согласно которому в текущем цикле ожидалась более слабая активность, чем в предыдущем. Предельные значения, на которые теперь выйдет наша звезда в максимуме, ожидаемом в 2024 году, пока предсказать невозможно. На данный момент фактический рост активности Солнца идет примерно в 1.5 раза быстрее прогноза», – сообщили ученые.

В лаборатории напомнили, что во время солнечного максимума 2012-2014 годов индекс активности светила составлял 139 и 146 соответственно. После активность пошла на спад. Новый цикл Солнца начался в 2021 году, и по всем прогнозам должен был быть слабее предыдущего. Предполагалось, что пик активности на Солнце придется на 2024 год, но уже в июне 2023 года индекс вышел на значение 163, а в июле остался примерно на том же уровне – 159. Таких высоких значений, да еще два месяца подряд, не наблюдалось с 2001-2002 годов, то есть уже более 20 лет. Куда двинется Солнце теперь, в наступившем августе, пока не понятно. Новый всплеск активности ожидался этой осенью, и пока трудно предсказать, каким будет его потолок», – добавили в лаборатории.

Там также сообщили, что за почти трехсотлетнюю историю измерений солнечной активности был зафиксирован максимальный показатель индекса 350, который пришелся на середину XX века. «Возможность повторения таких значений, несмотря даже на необычно высокую скорость роста текущего цикла, пока представляется совершенно невероятной», – отметили астрофизики.

При этом пока что на Солнце растет лишь число вспышек, но не их мощность. «По-настоящему сильных взрывов в этом цикле пока не было. Тем не менее, рано или поздно Солнце должно взять и этот барьер. Предварительно быстрая фаза роста ожидалась уже этой осенью, рост солнечных индексов до 20-летних максимумов пока подтверждает этот прогноз», – добавили в лаборатории.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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