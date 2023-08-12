Охранник украл из салона выручку и прокутил миллион, пока его искали

В Екатеринбурге полиция оперативно раскрыла кражу 7 млн рублей из сейфа автосалона. К правоохранителям обратился представитель компании, который рассказал, что ночью кто-то взял из сейфа всю выручку. Впрочем, долго гадать, кто это был, не пришлось – кража попала на камеры видеонаблюдения. Оказалось, деньги присвоил охранник автосалона.

После кражи 49-летний мужчина дома не появлялся – он проводил время на базе отдыха в Верхней Сысерти, а до того отметился в саунах и ресторанах, тратя украденные деньги. Мужчину в итоге задержали оперативники отдела полиции № 7 Екатеринбурга.

Оказалось, задержанный был ранее судим – в 1994 году он осужден на 9 лет лишения свободы за убийство и разбой. Срок он отбыл полностью, но 20 лет спустя не удержался – мужчина рассказал, что собирался незаметно взять «пару десятков тысяч», но, увидев пачки банкнот, не совладал с собой и забрал все. В пресс-службе полиции рассказали, что за несколько дней кутежа бывший охранник автосалона потратил почти миллион рублей.

«В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 10 лет лишения свободы», – прокомментировали в полиции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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