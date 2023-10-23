В Екатеринбурге охраннику вынесли приговор за кражу более 7 млн рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего охранника автоцентра, обвиняемому в хищении 7,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокураторы по Свердловской области.

«Он признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере)», – рассказали в telegram-канале ведомства.

Как уже писал «Новый День», похитителя вычислили по камерам видеонаблюдения. После кражи мужчина дома не появлялся – он успел посетить сауны и рестораны, а также провести время на базе отдыха в Верхней Сысерти, тратя украденные деньги. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции № 7 Екатеринбурга. Как оказалось, мужчина уже был судим – с 1994 года отбывал срок в колонии за убийство и разбой в течение 9 лет.

По предварительной информации, осужденный написал явку с повинной, а также возместил вред на сумму около 6,5 млн рублей. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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