Известный боксер погиб во время перестрелки в ночном клубе

В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» минувшим вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб молодой мужчина. По предварительной информации, скончался известный в городе боксер Александр М. Очевидцы сообщают, что в него выстрелили несколько раз, три пули попали в голову.

«Полиция разыскивает вероятных причастных к инциденту – Бабушкина Олега, 1986 года рождения, и Мальцева Сергея, 1990 года рождения», – сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский».

Портал KU66.ru со ссылкой на очевидцев уточняет, что боксер был в состоянии сильного алкогольного опьянения, и размахивал ножом, угрожая своим оппонентам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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