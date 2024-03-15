Убийцу уральского боксера Александра Максимова отправили в колонию на 13 лет, его друга – на 3 года (ФОТО)

В Каменске-Уральском вынесли приговор двум зачинщикам перестрелки в клубе «Джой», в результате которой тремя выстрелами в голову был убит известный в городе боксер Александр Максимов, а его знакомый получил ранение в живот. Олега Бабушкина отправили в колонию строгого режима на 13 лет, его товарища Сергея Мальцева – на три года в колонию общего режима.

Как писал «Новый День», перестрелка в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском произошла в августе 2023 года. По версии следствия, в ту ночь Олег Бабушкин отмечал свой день рождения с друзьями. В три часа ночи в тамбуре туалета он поругался с 29-летним боксером Александром Максимовым. Бабушкин сначала ударил Максимова по голове, затем подсечкой повалил на пол, достал пистолет и не менее трех раз выстрелил в голову и руку боксера, после чего добил ногами. Максимов скончался на месте. Знакомый боксера Владимир Нечаев пытался вмешаться в конфликт, но Сергей Мальцев сначала удерживал его, а затем выстрелил в живот.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского с учетом вердикта коллегии присяжных заседателей признал Олега Бабушкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев года. Сергея Мальцева признали виновным по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия» и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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