В Полевском мужчина бросил в военкомат «коктейль Молотова»

На Урале зафиксирована еще одна попытка поджечь военкомат. Как сообщает телеграм-канал Baza, житель Полевского бросил в дверь учреждения бутылку с «коктейлем Молотова». Дверь быстро потушил сторож. Поджигатель бросился бежать, но его задержали.

В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области заявили, что информация проверяется.

Напомним, в апреле 2023 года замначальника отдела по борьбе с мошенничеством ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин рассказал, что в регионе зарегистрировано уже несколько случаев, когда пенсионеры пытались поджечь административные здания, в том числе военкоматы, по указанию неизвестных лиц по телефону. «Объясню, как это происходит. Изначально [мошенники] классически разводят пожилого человека, а потом объясняют ему: ваши деньги похищены, если вы хотите их вернуть, у вас есть единственный способ – идите и подожгите военкомат. Это свидетельствует о том, что действуют кол-центры, находящиеся на территории Украины», – сообщил сотрудник полиции

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/792995.html

Полевской, Елена Владимирова

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