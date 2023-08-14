В Уральском филиале Пушкинского музея – новый директор

Новым директором Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина стала Анна Акимова. Многим в Екатеринбурге она знакома по проектам биеннале.

«Новым заведующим Уральским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина назначена Анна Акимова – культуролог, продюсер программы арт-резиденций VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства и куратор проектов», – сообщили в пресс-службе музея.

Напомним, предыдущий директор ГЦСИ Урал Кристина Горланова ушла со своей должности в начале июля. Она руководила музеем с февраля 2020 года.

Анна Акимова – выпускница факультета искусствоведения и культурологии Уральского федерального университета. Свою карьеру она начала в 2010 году в ГЦСИ, который в 2020 году вошел в состав Пушкинского музея. В разные периоды возглавляла в филиале отдел по связям с общественностью и отдел специальных проектов. В 2020-2021 годах выступила в роли продюсера программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Анна Акимова планирует изменить стратегию развития музея.

«Урал всегда был одной из самых ярких региональных территорий художественной жизни в стране, выстраивал свой особый путь в области культурных практик, приковывал внимание профессионального сообщества, и наша организация играла в этом процессе одну из ключевых ролей. За это время сильно изменились региональный контекст, музейная среда, аудитория, появились новые игроки и новые вызовы. Сейчас важно аккумулировать весь предыдущий опыт и трансформировать его в новую стратегию, связанную с актуальными запросами художественной среды всего Урала, и с теми возможностями, которые есть у филиала как у части крупнейшей художественной институции России», – отметила Анна Акимова.

Кроме того, новому директору придется заняться поиском новых помещений для «ГЦСИ Урал», а затем – переездом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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