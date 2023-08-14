На депутата-«афганца» завели дело за празднование Дня ВДВ

Председателя Свердловской организации Российского союза ветеранов Афганистана, депутата заксобрания от партии «Единая Россия» Виктора Бабенко будут судить за нарушение федерального закона о митингах. Ему вменяют организацию несанкционированной демонстрации в День ВДВ.

Об этом сам Бабенко рассказал на своей странице «ВКонтакте». По его словам, министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать шествие десантников к мемориалу «Черный тюльпан», ссылаясь на то, что «…проведение публичных мероприятий в соответствии с протоколом Оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области ограничено». Но, отмечает Бабенко, «этот протокол нигде нельзя найти: он не опубликован на сайте министерства, его не приложили к ответу. Узнать, в каких случаях и в каких формах проведение публичных мероприятий возможно, нам никак не удалось». В то же время демонстрация и возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан» в день ВДВ – давняя традиция, от которой «афганцы» не захотели отказываться и провели шествие на свой страх и риск.

Теперь в отношении депутата-«афганца» возбуждено административное дело по ч. 1 статьи 20.2 КоАП РФ «Организация или проведение митинга без подачи уведомления о проведении мероприятия». Ему грозит штраф от 20 до 30 тысяч руб.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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