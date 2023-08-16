Единоросса-афганца не будут судить за несанкционированное шествие в День ВДВ

Ленинский районный суд Екатеринбурга не будет завтра рассматривать дело о нарушении правил проведения митингов единороссом Виктором Бабенко, председателем региональной организации Союза ветеранов Афганистана.

На сайте суда сообщается, что протокол об административном правонарушении возвращен в порядке ст. 29.4 п. 4 КоАП. Это значит, что протокол либо составлен неправомочным должностным лицом, либо неправильно, либо представленные в суд материалы являются неполными, и документы отправлены туда, откуда пришли, – то есть в УМВД Екатеринбурга.

При этом телеграм-канал «Не для протокола», который считают близким к областной администрации, отмечает: «Авторы протокола подумали и решили, что это было не незаконное шествие, а «организованный переход» от одного места к другому».

Как уже сообщал «Новый День», 2 августа Виктор Бабенко и его товарищи – ветераны ВДВ – прошли колонной по центру Екатеринбурга и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Предварительно акцию пытались согласовать, но министерство общественной безопасности Свердловской области отказало, ссылаясь на то, что «…проведение публичных мероприятий в соответствии с протоколом Оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области ограничено». Но, как отмечал Бабенко, этот протокол нигде нельзя найти: он не опубликован на сайте министерства, его не приложили к ответу. В то же время демонстрация и возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан» в День ВДВ – давняя традиция, от которой «афганцы» не захотели отказываться и провели шествие на свой страх и риск.

Добавим, дело в Ленинском суде должен был рассматривать судья Владимир Ушаков. Он известен по делам директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева (о дискредитации ВС РФ), бывшего мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом, признан виновным в демонстрации символики экстремистской организации), бывшего депутата ЕГД Дмитрия Головина (участвовал в несанкционированном митинге).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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