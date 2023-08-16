Рецидивист насильно удерживал в квартире 9-летнюю девочку

В Каменске-Уральском полиция разбирается в обстоятельствах странной истории – там ранее судимый мужчина насильно удерживал девятилетнюю девочку в своей квартире в доме на Лермонтова, 51. Ребенок живет в том же здании.

«По словам местных жителей, родители были в курсе, где дочь, но боялись обращаться в полицию, потому что состоят на учете в ПДН», – пишет «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на местную полицию.

В итоге девочку удалось спасти – пока одни отвлекали неадекватного соседа, другие помогли девочке выбраться из квартиры через окно.

Мужчина задержан, он дает объяснения в отделе полиции, проводится проверка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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