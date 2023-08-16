Мать сама отпустила 9-летнюю дочь к соседу-рецидивисту: подробности ЧП в Каменске-Уральском

Семья 9-летней девочки, которую накануне незаконно удерживал у себя дома сосед-рецидивист, является неблагополучной. Мать сама отпустила ребенка к мужчине домой.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, семья девочки живет на первом этаже. Вчера около 14:00 сосед подошел к их окну и попросил ребенка зайти к нему и помочь найти пульт от телевизора. Мать в это время была дома и не возражала.

Вскоре после того, как девочка пришла к нему в квартиру, мужчина сказал: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам». Мать девочки обратилась за помощью в полицию лишь спустя семь с половиной часов.

Пока женщина вместе с соседями вела переговоры и умоляла соседа вернуть ребенка, девочка, воспользовавшись моментом, сама выбралась через окно. Сегодня планируется ее доставить в больницу для обследования.

Всего в семье четверо детей – 2014, 2018, 2021 и 2022 г.р., они живут в коммунальной квартире. Мать неоднократно судима за побои и кражи, привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей, семья состоит на учете в полиции. С ними живет мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, истязание, угрозу убийством и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следователи проводят проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Опрашиваются очевидцы, выясняется, был ли причинен ребенку какой-либо вред здоровью, выполняются иные проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне в Каменске-Уральском ранее судимый мужчина почти целый день насильно удерживал девятилетнюю девочку в своей квартире в доме на Лермонтова, 51.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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