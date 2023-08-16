Водитель «Справедливой России – за правду» получил ожог глаз во время нападения неизвестных

В Железнодорожном районе Екатеринбурга совершено нападение на агитационный автомобиль «Справедливой России – за правду».

Как рассказал «Новому Дню» координатор СРЗП по Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, нападение было совершено во второй половине дня 15 августа в районе перекрестка улиц Братьев Быковых и Испанских Рабочих. Водитель ждал в машине распространителей агитматериалов. Неожиданно неизвестные через открытое окно брызнули в глаза мужчине из перцового баллончика, а агитационные изображения на борту автомобиля замазали черной краской.

Водителя отвезли в больницу на машине скорой помощи. Ему поставлен диагноз «ожог роговицы глаз I степени», назначено амбулаторное лечение.

Представители партии написали заявление в полицию и намерены пристально следить за ходом расследования.

«Это дикое и наглое преступление совершено прямо под камерами системы городского наблюдения. И я рассчитываю, что для подразделений УВД города не составит труда найти этих отморозков, которым что имущество портить, что здоровье человеку – нет никакой разницы. Таких надо изолировать, и надолго. В противном случае в канун 300-летия встает вопрос реальной безопасности на улицах Екатеринбурга», – заявил Андрей Кузнецов.

Напомним, 9-10 сентября в Екатеринбурге состоятся выборы депутатов городской думы. В них участвуют шесть политических партий: ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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