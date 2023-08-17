Пожар на ледовой арене УГМК потушен

Пожар на строительной площадке ледовой арены УГМК потушен.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в 13:35 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 13 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

Очаг пожара был обнаружен на 6-м этаже. Там на площади 10 кв. м горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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