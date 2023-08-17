российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 августа 2023, 12:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Пожар на ледовой арене УГМК потушен

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар на строительной площадке ледовой арены УГМК потушен.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в 13:35 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 13 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

Очаг пожара был обнаружен на 6-м этаже. Там на площади 10 кв. м горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,