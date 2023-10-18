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Среда, 18 октября 2023, 11:34 мск

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На строящейся ледовой арене начался пожар (ФОТО)

Сегодня днем загорелась строящаяся многофункциональная ледовая арена в центре Екатеринбурга.

Как сообщают очевидцы, с крыши здания идет черный дым. К месту пожара подъехали экипажи МЧС.

Напомним, в прошлый раз пожар на этом объекте возник 17 августа. Тогда горение было быстро ликвидировано, информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 13 единиц спецтехники и 47 человек личного состава. Очаг пожара был обнаружен на 6-м этаже. Там на площади 10 кв. м горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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