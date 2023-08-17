В Екатеринбурге не будут делать англоязычный информатор в трамваях и автобусах ради МФУС

Во время проведения Международного фестиваля университетского спорта в наземном общественном транспорте Екатеринбурге не будет англоязычного информатора, объявляющего названия остановок. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день дублирование информации на английском языке есть только в екатеринбургском метро. Причем англоязычная озвучка станций исчезала на некоторое время: в апреле 2022 года администрация метрополитена без объяснения причин отключила ее, а в июле 2023 года также неожиданно вернула.

Практика озвучивания информации на английском языке появилась в общественном транспорте Екатеринбурга в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда в городских трамваях довольно забавно звучала англофикация названий остановок вроде «Ортопедическое предприятие» или «Каменные палатки».

Лет ми спик фром май харт в екатеринбургском трамвае

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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