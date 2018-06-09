Лет ми спик фром май харт в екатеринбургском трамвае – видеозарисовка

Уже на следующей неделе начинается чемпионат мира по футболу. РИА «Новый День» продолжает проверять готовность Екатеринбурга к наплыву иностранных болельщиков – на примере перевода на английский язык названий остановок общественного транспорта.

Лет ми спик фром май харт в трамвае

Рядом с российскими названиями на остановочных комплексах теперь находятся вывески на латинице, в общественном транспорте звучат слова с английским акцентом. С момента запуска этой системы до сегодняшнего дня подростки (да и некоторые взрослые) развлекаются в трамваях и автобусах высмеиванием перевода остановок. Для российского уха англофицированные «Фронтовых Бригад» или «Каменные Палатки» звучат смешно. Иностранцам придется еще хуже – что для европейцев, что для арабов звучание славянского языка в принципе непривычно, буквосочетания сложны. Впрочем, если бы названия остановок перевели на английский – стало бы еще хуже. Потому что мало кто из екатеринбуржцев может показать дорогу до Eternal Flame.

В пресс-службе администрации города рассказали, что для всего наземного муниципального транспорта аудио записывали в ТТУ (в трамваях перевод и появился в первую очередь), перевод делали в МБУ «Столица Урала», а зачитывает текст представитель Союза переводчиков Свердловской области. В метро, как подмечают горожане, названия станций звучат иначе. А в коммерческом транспорте услышать англофицированные названия остановок можно так же редко, как и на русском.

В трамваях запись крутят тоже не весь день – по признанию одного из вагоновожатых, тяжело работать, когда над ухом постоянно говорит динамик. «Если народу мало, я включать его не буду», – пообещал водитель трамвая. Кстати, переведенные названия на остановочных пунктах создавались несколько иначе – этим занимались или районные администрации, или коммерсанты, на точках которых висит название остановки.

Как звучат «40 лет ВЛКСМ», «Протезно-ортопедическое предприятие» и другие заковыристые остановки – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 09.06.18

Уральские военные победили в соревнованиях на КамАЗах и «Тиграх» (ФОТО). / В Екатеринбурге осудили банду мошенников, заработавших более 1 миллиарда рублей на «черном обнале». / Слух дня: Носов сделает Колыму столицей экстремального экотуризма. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»