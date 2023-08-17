В Союзе туриндустрии рассказали, сколько самолетов имеют право на вылет за границу

В России по-прежнему ограниченное количество самолетов имеют разрешение на международные полеты из-за санкций. Сейчас таких – более 200 бортов. Поэтому технические неполадки, как в случае с Red Wings, могут существенно повлиять на расписание.

«К сожалению, такие технические проблемы, которые имели точечный характер у Red Wings, отрицательно сказываются на выполнении полетных программ. Но надо учитывать, что сегодня не весь флот российских авиакомпаний может выполнять международные рейсы. Самолеты должны быть с единственной регистрацией и должны быть выкуплены из лизинга. Их количество постоянно растет. В начале 2022 года таких самолетов иностранного производства, которые могли летать за рубеж, было 44. А по итогам четырех кварталов – уже более 200. Еще есть 156 «Сухих», которые, в том числе, летают в Анталью и Стамбул», – ответил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин на вопрос «Нового Дня» о влиянии задержек Red Wings на рынок в целом.

На пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» он рассказал, что, например, в ту же Турцию сегодня есть вылеты из 22 городов России, полеты осуществляют 11 российских и пять турецких авиакомпаний. Полетные программы постоянно наращивают, причем не только по турецкому направлению.

«Надо помнить, что в авиации безопасность – самое главное. Если авиакомпания принимала решение проводить технические работы, то значит, была острая необходимость», – добавил Горин.

Напомним, веерные задержки самолетов авиакомпании Red Wings начались 12 августа. Два из трех Boeing-777, используемых перевозчиком на дальних направлениях, вышли из строя. В результате туристы из Екатеринбурга два дня не могли улететь в Турцию, а отдыхавшие в Анталье – вернуться домой. Задерживались и отменялись рейсы и в других городах России. По договоренности с авиакомпанией Pegas Fly («Икар») часть пассажиров вывозили дополнительными бортами.

С 16 августа авиакомпании удалось минимизировать задержки в расписании. Но в отношении Red Wings было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Добавим, что по данным на 17 августа, все пассажиры авиакомпании, которые ранее не могли вернуться с отдыха, доставлены в Россию. Отмененных рейсов нет.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/803811.html

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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