В Солнечном в очередной раз закроют одну из главных дорог

В микрорайоне Солнечный 25 августа закроют проезд на участке улицы 2-й Новосибирской, которая является одной из основных на выезде в центр города. Перекрытия связаны со строительством трамвайной ветки.

«Движение транспорта по улице 2-й Новосибирской (от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской) будет закрыто с 22:00 25 августа до 06:00 28 августа», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Объезд для автомобилей организуют по улице Городской. Трамваи не будут ходить от «Ферганской» до «Керамической» в обоих направлениях.

Напомним, прошлые перекрытия в Солнечном были в июле. Тогда так же закрывали 2-ю Новосибирскую и улицу Чемпионов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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