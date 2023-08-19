В Музее истории Екатеринбурга рассказали, когда и как откроют капсулу времени

Капсулу времени 1973 года, которую вчера подняли из-под земли в Историческом сквере, будут вскрывать ученые в особых условиях. Горожане смогут следить за этим онлайн.

Об этом заявил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

«Сейчас готовится ее транспортировка в музей, это будет сделано после окончания торжеств. Параллельно сотрудники МИЕ сейчас изучают документацию о капсуле – уже сейчас понятно, что это газовый ресивер. Такие до сих пор изготавливаются Уралхиммашем. Идет формирование команды, которая будет вскрывать капсулу в музее. Это будет комиссия из сотрудников научного отдела, фондовиков и реставраторов. Мы планируем, что вскрытие будет проводиться комиссионно, с соблюдением всех необходимых консервационных мероприятий, чтобы избежать коробления бумаги и дефектов кинопленок, которые туда заложены. Перед этим будет соблюдена процедура выравнивания температурно-влажностного режима, чтобы избежать негативных факторов, воздействующих на содержимое», – цитирует Пушкарева официальный телеграм-канал музея.

Видеотрансляцию вскрытия покажут на сайте и в соцсетях музея. Предположительно это будет через неделю после доставки капсулы в музей.

Как уже сообщал «Новый День», капсулу достали из земли накануне. Рабочие сняли чугунную крышку железобетонного колодца и подняли запечатанный металлический контейнер. За церемонией следили несколько сотен горожан и приглашенные политики. В частности, на площадке были экс-губернатор Эдуард Россель и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (они обнялись при встрече), бывшие градоначальники Александр Якоб и Александр Высокинский, действующий мэр города Алексей Орлов, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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