СМИ: задержан подозреваемый в убийстве африканского аспиранта УрФУ

Подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона задержали.

Сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Франсуа Нджелассили, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. По его данным, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В течение ближайших 48 часов обвиняемому в убийстве изберут меру пресечения.

Напомним, Франсуа Нджелассили, приехавший из Габона, погиб рано утром 18 августа. Молодого человека ударили ножом рано утром 18 августа в «Бургер Кинге» на улице Малышева. На место происшествия вызвали медиков, но спасти пострадавшего не удалось. По неофициальным данным, у него была повреждена артерия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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