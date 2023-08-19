Аспирант УрФУ из Габона был убит в драке в екатеринбургском кафе

В Екатеринбурге погиб 32-летний аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, приехавший из Габона.

Молодого человека ударили ножом рано утром 18 августа в «Бургер Кинге» на улице Малышева. Портал е1.ru со ссылкой на знакомую погибшего сообщает, что на Франсуа напали два незнакомых парня, которые сразу после случившегося скрылись. На место происшествия вызвали медиков, но спасти пострадавшего не удалось. По неофициальным данным, у него была повреждена артерия.

Франсуа приехал в Екатеринбург из Габона, учился в аспирантуре кафедры экономики и природопользования УрФУ.

Представители Следственного комитета и полиции пока эту тему не комментируют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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