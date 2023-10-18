Возбуждено уголовное дело на сотрудников ДПС, которые присутствовали на месте убийства аспиранта из Африки

Двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщил ТАСС, о том, что следствие возбудило уголовное дело, стало известно из ответа на адвокатский запрос. Ранее некоторые местные СМИ заявляли со ссылкой на очевидцев, что сотрудники ДПС якобы не отреагировали на просьбы вмешаться в конфликт иностранного гражданина с местным жителем.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых заявил: «На данном этапе расследования делать однозначные выводы о виновности либо невиновности должностных лиц Госавтоинспекции, на мой взгляд, пока преждевременно. Во всем должны детально разобраться специалисты следственного подразделения, что сейчас и делается. Тем не менее оба инспектора ДПС до завершения полного разбирательства отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В случае если их причастность к смерти иностранного гражданина будет доказана, со стороны главка последуют необходимые меры реагирования, вплоть до увольнения из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ».

Напомним, аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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