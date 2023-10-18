российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2023, 10:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Возбуждено уголовное дело на сотрудников ДПС, которые присутствовали на месте убийства аспиранта из Африки

Двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщил ТАСС, о том, что следствие возбудило уголовное дело, стало известно из ответа на адвокатский запрос. Ранее некоторые местные СМИ заявляли со ссылкой на очевидцев, что сотрудники ДПС якобы не отреагировали на просьбы вмешаться в конфликт иностранного гражданина с местным жителем.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых заявил: «На данном этапе расследования делать однозначные выводы о виновности либо невиновности должностных лиц Госавтоинспекции, на мой взгляд, пока преждевременно. Во всем должны детально разобраться специалисты следственного подразделения, что сейчас и делается. Тем не менее оба инспектора ДПС до завершения полного разбирательства отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В случае если их причастность к смерти иностранного гражданина будет доказана, со стороны главка последуют необходимые меры реагирования, вплоть до увольнения из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ».

Напомним, аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге прошло прощание с убитым аспирантом УрФУ из Африки (ФОТО, ВИДЕО) / Глава СКР потребовал доклад о ходе расследования убийства африканского аспиранта в Екатеринбурге / Арестован подозреваемый в убийстве аспиранта из Африки / Аспирант УрФУ из Габона был убит в драке в екатеринбургском кафе

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,