В Екатеринбурге прошло прощание с убитым аспирантом УрФУ из Африки (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня прошло прощание с Франсуа Нджелассили, который был убит в Екатеринбурге. На церемонию в зал «Вознесение» пришли ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также проректор по иностранным связям Сергей Тушин.

Кроме них присутствовали педагоги, которые работали либо общались с Франсуа. Также попрощаться пришли родные и друзья молодого человека. В общей сложности было около 30-40 участников церемонии. Предполагается, что похоронят Франсуа на родине – в Габоне.

Прощание с Франсуа Нджелассили

Екатеринбург, Владислав Тринько

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