В Екатеринбурге прошло прощание с убитым аспирантом УрФУ из Африки (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня прошло прощание с Франсуа Нджелассили, который был убит в Екатеринбурге. На церемонию в зал «Вознесение» пришли ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также проректор по иностранным связям Сергей Тушин.
Кроме них присутствовали педагоги, которые работали либо общались с Франсуа. Также попрощаться пришли родные и друзья молодого человека. В общей сложности было около 30-40 участников церемонии. Предполагается, что похоронят Франсуа на родине – в Габоне.
Прощание с Франсуа Нджелассили
Екатеринбург, Владислав Тринько
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube