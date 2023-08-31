Подозреваемый в убийстве аспиранта из Африки останется под арестом

Адвокат Даниила Фомина, арестованного по обвинению в убийстве аспиранта УрФУ – гражданина Габона Франсуа Нджелассили, не смог добиться изменения меры пресечения для своего подзащитного.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, сегодня в закрытом заседании была рассмотрена апелляционная жалоба на арест Фомина. Суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. Фигурант останется под стражей по меньшей мере до 17 октября.

Напомним, аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»