Начинается суд по громкому делу об убийстве африканского аспиранта в Екатеринбурге

Сегодня в Ленинском районом суде Екатеринбурга стартует процесс по одному из самых громких преступлений прошлого года – убийству гражданина Габона, аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Дело отдали судье Александру Суслову, которого помнят по процессу Владимира Васильева – виновника смертельного ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», Франсуа погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями – они не пришли на помощь иностранцу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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