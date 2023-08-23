Глава СКР потребовал доклад о ходе расследования убийства африканского аспиранта в Екатеринбурге

Расследование уголовного дела об убийстве 32-летнего Франсуа Нджелассили в Екатеринбурге поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах преступления.



Аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили погиб 18 августа из-за ранения во время потасовки возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева. Темнокожий мужчина получил удар ножом в грудь и через непродолжительное время скончался в больнице. Подозреваемый в преступлении – 23-летний Данил Фомин. По версии следствия, он нанес удар оппоненту «в ходе внезапно возникшей ссоры на бытовой почве из личной неприязни». Фомину предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По решению суда, он заключен под стражу до 18 октября.



В Уральском федеральном университете сообщили, что прощание с Франсуа Нджелассили состоится 25 августа в 14:00 в зале «Вознесение» в Екатеринбурге.

Девушка рассказала о гибели аспиранта-африканца

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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