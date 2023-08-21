Арестован подозреваемый в убийстве аспиранта из Африки

Ленинский суд Екатеринбурга определил меру пресечения Даниилу Фомину, подозреваемому в убийстве аспиранта УрФУ, гражданина Габона Франсуа Нджелассили.

Фомин заключен под стражу на 1 месяц 29 дней, до 18 октября. Отметим, что заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме, трансляцию для СМИ включили только на оглашении постановления.

Как уже сообщал «Новый День», Франсуа Нджелассили погиб рано утром 18 августа. Молодого человека ударили ножом в «Бургер Кинге» на улице Малышева. На место происшествия вызвали медиков, но спасти пострадавшего не удалось. По неофициальным данным, у него была повреждена артерия. В воскресенье, 20 августа, был задержан подозреваемый – уроженец города Артемовского Свердловской области Даниил Фомин.

В пресс-службе УрФУ сообщили, что Франсуа Нджелассили всегда был окружен друзьями – как среди российских студентов, так и представителей других стран. Он успешно освоил программы бакалавриата и магистратуры Института экономики и управления УрФУ, а затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел закончить два курса. В 2019 году, разработав предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, он стал одним из семерых, кто получил вузовское звание «Иностранный студент года». Франсуа увлекался танцами, занимался спортом – играл в футбол.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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