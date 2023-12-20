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Среда, 20 декабря 2023, 07:59 мск

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Дело об убийстве аспиранта УрФУ из Африки передано в суд

В Екатеринбурге завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве гражданина Габона Франсуа Нджелассили, который учился в аспирантуре УрФУ.

По информации из картотеки Ленинского районного суда, накануне дело было передано судье Александру Суслову. Дата первого заседания пока не назначена. Напомним, в 2021 году судья Суслов участвовал в другом громком процессе и приговорил к 9 годам и 3 месяцам колонии Владимира Васильева, по вине которого в ДТП у ТЦ «Алатырь» погибли два человека.

Как уже сообщал «Новый День», аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца, затем срок продлили до 17 января.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями – они не пришли на помощь иностранцу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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