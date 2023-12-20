Дело об убийстве аспиранта УрФУ из Африки передано в суд

В Екатеринбурге завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве гражданина Габона Франсуа Нджелассили, который учился в аспирантуре УрФУ.

По информации из картотеки Ленинского районного суда, накануне дело было передано судье Александру Суслову. Дата первого заседания пока не назначена. Напомним, в 2021 году судья Суслов участвовал в другом громком процессе и приговорил к 9 годам и 3 месяцам колонии Владимира Васильева, по вине которого в ДТП у ТЦ «Алатырь» погибли два человека.

Как уже сообщал «Новый День», аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца, затем срок продлили до 17 января.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями – они не пришли на помощь иностранцу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube